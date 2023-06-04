مرتضي منصور: الزمالك تعرض لظلم تحكيمي كبير في الدوري

أكد مرتضي منصور رئيس الزمالك والصادر قرار بعزله مؤخرا، أن فريق الكرة بالنادي الأبيض تعرض لظلم تحكيمي كبير في الدوري هذا الموسم.

وأضاف “منصور” في تصريح صحفي اليوم الأحد، الظلم التحكيمي تسبب في ضياع الدوري هذا الموسم لصالح الأهلي، والغريب ايضا أن الظلم التحكيمي استمر مع الزمالك في دوري أبطال أفريقيا التى ودعها الفريق من دور المجموعات.

ويدخل فريق الزمالك بقيادة مدربه الكولومبي أوسوريو مساء اليوم الأحد، في معسكر مغلق وذلك استعدادا للقاء الاتحاد السكندري بمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي المعسكر المغلق قبل المباراة بـ 24 ساعة لفرض مزيدا من التركيز على قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة، في لقاء سيدخله الزمالك لحصد الثلاث نقاط للحفاظ على فرصه القليلة في حصد المركز الثاني هذا الموسم والمشاركة في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدًا الإثنين باستاد القاهرة الدولي في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي الزمالك قبل لقاء الاتحاد السكندري في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز وذلك برصيد 50 نقطة من خوض 29 مباراة، حيث فاز الفريق في 14 مباراة، وتعادل في 8 مباريات، وخسر في 7 مباريات.

أما فريق الاتحاد السكندري فيأتي قبل لقاء الغد في المركز السابع لجدول ترتيب المسابقة وذلك برصيد 40 نقطة.