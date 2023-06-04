الطاقة الذرية تحتفل باليوبيل الفضي للجمعية المصرية للفيزياء النووية

افتتح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والدكتور ناصف قمصان رئيس الجمعية المصرية للفيزياء النووية، احتفالية الجمعية المصرية للفيزياء النووية بيوبيلها الفضي.

تأسست الجمعية المصرية للفيزياء النووية في 3 يونيو 1998 بهدف تقديم الخدمات العلمية والثقافية والتدريبية في مجالات الفيزياء النووية.

وتهتم الجمعية بنشر الوعي النووي فى مصر ولديها العديد من الانشطة والفعاليات فى المجتمع المصري حول الهندسة والفيزياء النووية وفيزياء الطاقة العالية ولديها مجلة دورية تنشر فيها الابحاث المقدمة من اعضاء الباحثين فى الجمعية بالاضافة الي باحثين مصريين اخرين فى مجال الهندسة والفيزياء النووية وفيزياء الطاقة العالية.

وقد صرح الدكتور محمد ناصف قمصان رئيس الجمعية، بأن أنشطة الجمعية تشمل إصدار مجلة الفيزياء النووية والاشعاعية وهي مجلة علمية محكمة ولها تصنيف هام في النشرات العلمية المحلية والدولية وقد صدر منها 16 عددًا حتى الآن.

كما تشمل ايضًا تنظيم وعقد المؤتمرات المحلية والدولية وقد عقدت الجمعية 12 مؤتمرًا دوليًا وكان أخرها المؤتمر الثاني عشر للفيزياء النووية والجسيمية ( نوباك 12) والذي عقد في مايو 2022 بمدينة شرم الشيخ. كما تشمل ايضًا مجالات تنظيم المؤتمرات تنظيم مؤتمر الفيزياء البيئية وقد عقدت منه 9 مؤتمرات.

وقال “ قمصان”، إن محاور أنشطة الجمعية في الوقت الحالي تركز على التطورات الحديثة في مجالات الفيزياء النووية كوهي تشمل المجالات المتقدمة في فيزياء الطاقات المنخفضة والمتوسطة، الفيزياء الحرارية النووية، فيزياء الطاقات العالية والجسيمات، الفيزياء النسبوية والكمية، النماذج والتراكيب النووية، النمذجة الحسابية، فيزياء النيوترونات والمعجلات، فيزياء الاشعاع وتطبيقاتها، فيزياء الفلك النووية، استخدامات المفاعلات والمعجلات.

وأوضح الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي بأن نشاط الجمعية هو أحد الأنشطة الداعمة للهيئة وذلك من خلال نشر المعرفة في مجالات الفيزياء النووية ومجالاتها باعتبارها أحد الكيانات الهامة في هذا المجال وأنشطتها العلمية وكذلك ثراء وفاعلية أنشطتها.

كما تشمل أنشطة الجمعية تنظيم الندوات العلمية في مجالات الفيزياء النووية والإشعاعية، ويشارك في عضوية ومجلس إدارة الجمعية مجموعة كبيرة من أكبر علماء الفيزياء النووية في مصر كما يشارك بها العديد من شباب الباحثين في مجالات الفيزاء النووية والإشعاعية.

وتجدر الإشارة بأن هذه المؤتمرات قد أكتسبت مكانة دولية وعلمية متميزة نظرًا لتميز ابحاثها ومستواها العلمي المتقدم وكذلك مواكبة الأبحاث العلمية للتطورات العلمية في مجالات الفيزياء النووية والمشاركة الدولية فيها وكذلك التقييم العلمي المتخصص للأبحاث العلمية.

وفي ختام الاحتفالية تم تكريم العديد من العلماء سواءًا من أعضاء مجلس الإدارة أو المؤسسين للجمعية بالإضافة إلى جيل الشباب وهم، الدكتورة زينب عبد صالح، الدكتور محمد أحمد جمعة، الدكتور عبد الرازق زكي حسين، الدكتور مرسي سيد الطحاوي، الدكتور منى مصطفى، الدكتور خالد عبد العزيز علام، الدكتور إبراهيم تاج الدين، الدكتور ممدوح أديب، كما تكريم أسر الأعضاء الذين توافهم الله وهم الدكتور أحمد أحمد القاضي، الدكتور طلعت ريحان، الدكتور محمد محمود عبد الخالق، الدكتور عبد المنعم حسان.

حضر الاحتفالية رؤساء المراكز بالهيئة الدكتورة سحر إسماعيل رئيس مركز بحوث تكنولوجيا الإشعاع، الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والاشعاعي، الدكتور عماد البرعي رئيس مركز المعامل الحارة.