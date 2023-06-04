"مات أوفر دوس".. تفاصيل العثور على جثة شاب بالعجوزة

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة بدفن جثة شاب عثر عليه ملقى بالعجوزة، وذلك بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية حول وفاته، وإنما الوفاة إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة جرعة زائدة من المخدرات.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب ملقاة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى كريم.م.س، 27 سنة، ولا توجد به إصابات ظاهرة.

وبعمل التحريات تبين أن الشاب توفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة ولا شبهه جنائية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.