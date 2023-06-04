رئيس موريتانيا: مصر لها مكانة في وجدان الشعب الموريتاني

أعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن قوة مصر هي قوة الأمة العربية وأن مصر لها مكانة في وجدان الشعب الموريتاني.

وأكد على حق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ومطالبها العادلة في الحفاظ على مياه نهر النيل، مشيدا بصبر مصر للتعاطي مع هذا الموضوع.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، نظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني، حيث عقدت جلسة مباحثات مشتركة بحضور عدد من الوزراء من البلدين.

وأكد الرئيس السيسي خلال المؤتمر الصحفي على عمق العلاقات بين البلدين، وما تتسم به من روابط تاريخية، وان المباحثات تناولت تعزيز العلاقات والارتقاء بها، كما تناولت التحديات المشتركة وكيفية مواجهة الفكر المتطرف.

وأضاف الرئيس السيسي أنه تم التباحث أيضا حو تطوير العلاقات الثنائية والتنسيق لتطويرها، وكيفية دعم العمل العربي المشترك وتطورات القضية الفلسطينية.

وتابع الرئيس أن المباحثات تناولت القضية الليبية والتأكيد على ضرورة خروج المرتزقة وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي الليبيين.

وفيما يتعلق بالسودان أكد الرئيس أنه تم بحث الازمة السودانية والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار بين الجانبين، وعدم التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي السوداني.

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة الاثيوبي اكد الرئيس أنه تم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.

من جانبه اعرب الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني عن سعادته بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا أن قوة مصر هي قوة الأمة العربية وأن مصر لها مكانة في وجدان الشعب الموريتاني.

أكد على حق مصر والسودان في مياه نهر النيل، ومطالبها العادلة في الحفاظ على مياه نهر النيل، مشيدا بصبر مصر للتعاطي مع هذا الموضوع.