ماجدة الرومي تهنئ ملك الأردن بحفل زفاف الأمير حسين

وجهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، التهنئة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، بمناسبة حفل زفاف نجله الأمير حسين والأميرة رجوة آل سيف، والذي أقيم يوم الخميس الماضي، في قصر الحسينية بالعاصمة عمان.

وكتبت الرومي عبر حسابها بموقع “فيسبوك”: “مبارك للعروسيين الحبيبين الأمير حسين والأميرة رجوة وجلالة الملك عبد الله والملكة رانيا هذا الزفاف الرائع الميمون، فرحنا لفرح الأردن وقد ابتهجت نفوسنا بهذه المناسبة السعيدة والغالية على قلوبنا. أدام الله دياركم عامرة بالأفراح”.

وتم بث حفل زفاف ولي العهد البالغ والمهندسة المعمارية السعودية على وسائل التواصل الاجتماعي. وحضر أفراد من العائلات المالكة حول العالم الزواج الملكي، بينهم ويليام، أمير بريطانيا وزوجته كيت، أميرة ويلز. كما حضر حفل الزفاف السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن وابنتها آشلي بايدن.