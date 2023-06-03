مؤتمر المانحين يجمع 812 مليون دولار و"الأونروا" تؤكد أنها غير كافية لتغطية احتياجاتها

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم السبت، أن الدول الأعضاء بمؤتمر المانحين لدعم الوكالة، تعهدت مجتمعة بمبلغ 812.3 مليون دولار أمريكي، منها 107.2 مليون دولار مساهمات جديدة".

وأكدت "الأونروا"، في بيان صحفي عقب اختتام المؤتمر، الذي عقد أمس الجمعة في نيويورك بمشاركة العديد من الشخصيات الدولية والأممية بمن فيهم أمين عام الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، والمفوض العام لوكالة "الأونروا"، إضافة إلى العديد من سفراء الدول الأعضاء، أن المجتمع الدولي أكد التزامه طويل الأمد تجاه لاجئي فلسطين و"الأونروا" من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي.

وقال المفوض العام لـ"لأونروا" فيليب لازاريني "في الوقت الذي نشعر فيه بالامتنان للتعهدات المعلنة، فهي أقل من الأموال التي تحتاجها الوكالة للإبقاء على أكثر من 700 مدرسة و140 عيادة تابعة ل" الأونروا" مفتوحة اعتبارًا من سبتمبر فصاعدًا، وسنواصل العمل بلا كلل مع شركائنا، بما في ذلك البلدان المضيفة - أكبر داعمي اللاجئين - لجمع الأموال اللازمة".

وأعلنت "الأونروا" أن الأموال التي تم التبرع بها أمس الجمعة، ستذهب إلى نداءات الوكالة التالية: ميزانية البرنامج: 53 مليون دولار، نداء الطوارئ للأراضي الفلسطينية المحتلة: 32.2 مليون دولار، نداء الطوارئ لأزمة سوريا: 12.9 مليون دولار، النداء العاجل لزلزال سوريا: 2.1 مليون دولار، مشاريع: 7 ملايين دولار.

