قصر ثقافة البداري يناقش القضية السكانية

شهد قصر ثقافة البداري، حلقة بحثية، حول "القضية السكانية"، شارك بها الدكتور ممتاز عبد الكريم أستاذ علم النفس بكلية الخدمة الاجتماعية بأسيوط، والدكتور صابر علي عبد الحليم دكتوراه في الفلسفة جامعة الأزهر فرع أسيوط وإمام وخطيب بوزارة الأوقاف.

بدأت فعاليات الحلقة بالسلام الوطني، واستهلها محمد أبو رحمة مدير القصر بتوضيح أهمية مناقشة القضايا المجتمعية وزيادة التوعية بها لدى الشباب، وهو ما يتم الحرص على إدراجه ببرامج الفعاليات المتنوعة المقدمة للرواد.

ثم تحدث الدكتور ممتاز عبد الكريم حول محور القضية السكانية وتأثيراتها الاجتماعية والنفسية على الأجيال، مشيرا إلى أن كثرة الإنجاب مع محدودية الموارد تؤدي إلى مشكلات اجتماعية كبرى منها على سبيل المثال التفكك الأسري وعدم التنشئة السليمة للأطفال وتشردهم وظهور مشكلة التسول والعديد من المشكلات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية للأسرة.

وأشار الدكتور صابر علي عبدالحليم في حديثه إلى أثر الزيادة السكانية على مستوي دخل الفرد، موضحا أن الزيادة تؤدي إلى انخفاض دخل الفرد الواحد داخل الأسرة، والذي يؤدي بدوره إلى ظهور عدة مشكلات مجتمعية منها عمالة الأطفال كنتيجة لعدم قدرة رب الأسرة علي الإنفاق على الأسرة كبيرة العدد وتشرد الأطفال.

ونوه المحاضر إلى مخاطر الزيادة السكانية اجتماعيا واقتصاديا، والتي تؤدي إلى ظهور العديد من المشكلات الاجتماعية ومن أهمها عدم إعطاء كل طفل حقه في حياة كريمة وتعليم متميز وراحة نفسية ومجتمعية.

جاءت الحلقة ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، الذي تقدمه مواقع فرع ثقافة أسيوط التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وتناقش خلاله العديد من القضايا والموضوعات التي تهتم بالشأن العام والعمل على زيادة التوعية بها للجمهور.