مقتل جنديين باكستانيين في هجوم إرهابي قرب الحدود مع إيران

لقي جنديان من رجال قوات حرس الحدود الباكستاني مصرعهما جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون يوم الخميس، في منطقة "كيش" بإقليم بلوشستان المحاذي للحدود مع إيران.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مجموعة من الإرهابيين هاجمت نقطة بالقرب من الحدود مع إيران وقتلت جنديين باكستانيين، ونجحت في الفرار من الموقع باتجاه الحدود الإيرانية.

وأضاف أن فرقة عسكرية هرعت إلى موقع الهجوم، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين، مشيرًا إلى أن المسؤولين العسكريين تواصلوا مع السلطات الإيرانية عبر الحدود للبحث عن المسلحين.