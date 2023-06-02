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الجمعة 02 يونيو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مقتل جنديين باكستانيين في هجوم إرهابي قرب الحدود مع إيران

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي جنديان من رجال قوات حرس الحدود الباكستاني مصرعهما جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون يوم الخميس، في منطقة "كيش" بإقليم بلوشستان المحاذي للحدود مع إيران.
وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن مجموعة من الإرهابيين هاجمت نقطة بالقرب من الحدود مع إيران وقتلت جنديين باكستانيين، ونجحت في الفرار من الموقع باتجاه الحدود الإيرانية.
وأضاف أن فرقة عسكرية هرعت إلى موقع الهجوم، وشنت عملية تمشيط للبحث عن المسلحين، مشيرًا إلى أن المسؤولين العسكريين تواصلوا مع السلطات الإيرانية عبر الحدود للبحث عن المسلحين.

مقتل جنديين باكستانيين هجوم إرهابي الحدود مع إيران