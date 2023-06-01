شاهد.. على فرج يتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش 2023

استطاع المصرى علي فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الثالث عالميا، أن يفوز على اللاعب دييجو إلياس من بيرو المصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليتأهل إلى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش 20233.

وجاءت نتيجة الأشواط كالاتي: 7-11، 12-10، 11-2، 11-7

ويواجه على فرج الفائز من مواجهه المصرى مصطفى عسل لاعب الاهلى، والانجليزى محمد الشوربجى، فى نهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش 2023.

انطلقت بطولة الجونة الدولية للإسكواش رجال وسيدات يوم 26 من مايو وتستمر حتى 2 من يونيو 2023، في مدينة الجونة بمجموع جوائز مادية تصل إلى 180 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.