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الأحد 28 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط شخص بالإسكندرية بحوزته 360 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار

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تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام  من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية) حال قيادته سيارة ملاكى .. وبحوزته (عدد 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).
 

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.
 قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (مليون جنية تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.


 
 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.. فقد تمكنت الخدمات الأمنية المعينة لتأمين الطريق الصحراوى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمديرية أمن الإسكندرية بالإشتراك مع قطاع الأمن العام  من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة الكبرى بالغربية) حال قيادته سيارة ملاكى .. وبحوزته (عدد 360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتف محمول).
 

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة لسهولة التنقل.
 قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـــ (مليون جنية تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

قسم شرطة ثان العامرية الامن العام مخدرات