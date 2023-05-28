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الأحد 28 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

عبدالله جمعة يشارك في تدريب الزمالك استعدادا للطلائع في الدوري

عبدالله جمعة لاعب
عبدالله جمعة لاعب الزمالك
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انتظم عبد الله جمعة الظهير الأيسر  للفريق الأول لكرة القدم  بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الأحد، التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للقاء طلائع الجيش المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وشارك عبد الله جمعة في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية في العضلة الخلفية.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقسيمة فنية قوية على هامش مران الأبيض الجماعي اليوم الأحد.

وشهدت التقسيمة تنفيذ بعض الجمل الفنية والأفكار الجديدة، و ظهر الثلاثي أحمد فتوح وأحمد سيد "زيزو" وأحمد بلحاج بشكل جيد.

ويستعد فريق الزمالك  لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز

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