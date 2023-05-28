الزراعة: معرض "خير مزارعنا لأهالينا" يوفر السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة، إن معرض خير مزارعنا لأهالينا والمقام على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي، مستمر لمدة شهر بالمتحف، مشيرا إلى مبادره وزارة الزراعة "خير مزارعنا لأهالينا" معنية بتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة وبعض الشركاء من القطاع الخاص والبيع للمواطنين باسعار تنافسية .

وأضاف "صالح" في تصريحات صحفية اليوم، أن معرض خير مزارعنا لاهالينا يشارك فيه أكثر من 50 عارضا على مساحة 600 متر، ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية، والمعرض مفتوح للجمهور يوميا طوال أيام الأسبوع من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، افتتحوا أمس السبت، معرض خير مزارعنا لاهالينا، والمقام على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي.

وجاء المعرض في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، محاربة الغلاء وتنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتكثيف معارض ومنافذ بيع السلع الأساسية وبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتمتلك وزارة الزراعة 171 منفذا ثابتا لبيع السلع الغذائية على مستوى محافظات الجمهورية، و21 منفذا متحركا ، وتقوم الوزارة بمتابعة هذه المنافذ بشكل مستمر لضمان توافر السلع وتنوعها.