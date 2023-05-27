بالتفاصيل.. كيفية تحويل العداد الكودي إلى كهرباء قانوني

أتاحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين الذين انتهوا من تقنين المبانى المخالفة بالانتهاء من إجراءات التصالح مع المحليات بتحويل العداد الكودى إلى عداد كهرباء قانونى يحمل اسم صاحب الوحدة التى تم توصيل التيار الكهربائى لها بدلا من العداد الكودى الذى لا يحمل اسم صاحب الوحدة

ولذلك ترصد “البوابة نيوز ” خطوات تحويل العداد الكودى إلى عداد كهرباء قانونى:

1- تقديم جواب التصالح مع المحليات وفقا لقانون مخالفات البناء لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2- صورة من البطاقة الشخصية.

3- صورة من عقد ملكية الوحدة.

4- العقد المبرم بين المشترك و شركة توزيع الكهرباء الخاص بالعداد الكودى.

5- تقديم طلب بشركة التوزيع مرفق به المستندات المطلوبه بتحويل عداد الكهرباء الكودى إلى قانونى بعد إنهاء إجراءات التصالح.

6- تحويل العداد الكودى لقانونى لا يتطلب اى مصاريف ماليه إضافية.

7- تغير العداد الكودى لقانونى لا يحتاج لتغيير العداد مرة أخرى لأنه عداد مسبوق الدفع.

“كيفية تقديم طلب تركيب عداد كهرباء ”

أولا : المستندات المطلوبة:

1- شهادة من الحى تفيد صدور تررخيص المبانى ومطابقتها للشروط.

2- إيصال سداد مركز المعلومات (محافظة القاهرة فقط).

3- صورة من عقد الإيجار أو الملكية للعين.

4- صورة البطاقة الشخصية (الأصل للإطلاع)

5- صورة توكيل موثق فى حالة الطلب للغير.

6- صورة البطاقة الضريبية للأنشطة التجارية.

7- صورة رخصة مزاولة المهنة للأنشطة التجارية.

ثانياً : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة:

1- 90 قرشا عن أى شهادة أو إقرار.

2- 10 قروش رسم الموارد عن كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية.

3- 90 قرشا عن كل ورقة من أوراق العقد.

4- 10% ضريبة مبيعات من إجمالى قيمة المقايسة

“ مميزات العداد مسبوق الدفع”

يتيح العداد المسبق الدفع للمواطنين التحكم في استهلاك ومراقبته بشكل دوري مع التخلص من مشكلة تراكم الاستهلاك وكذلك أخطاء الفواتير التي يشتكي منها العديد نتيجة عدم انتظام الكشافين في قراءة عدادات الكهرباء القديمة.

ولا يفصل فجأة وإنما هناك أوقات صديقة حتى لو انتهى الرصيد دون التمكن من الشحن فى الوقت المناسب فالعداد مبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية وكذلك من الساعة 5 مساء وحتى 10 صباحا.