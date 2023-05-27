بالأسماء.. تسليم عقود عمل لذوي همم بالبحر الأحمر

سلمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر عقود عمل لـ١٢ شخص من ذوى الهمم وذلك للعمل بشركة السكرى لمناجم الذهب ، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بتوفير فرص عمل لتلك الفئة داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى لإستيفاء نسبة الـ 5% من اجمالى العاملين بتلك المنشآت من ذوى الهمم ، في ضوء توجيهات القيادة السياسية حول الاستمرار في خطط دمج تلك الفئة وتدريبها وتشغيلها .

أكد هارون عبد العزيز مدير مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر في تقريره للوزارة ، أنه في إطار تنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة لمتابعة فرص العمل التى يتم توفيرها لذوى الهمم ،والتأكد من استلامهم للعمل داخل الشركات التى وفرت الفرص وحصولهم على كافة مستحقاتهم ، حيث وجه محمد جمال مدير مكتب مرسي علم بإستقبال ذوى الهمم وتسليمهم عقود العمل الخاصة بهم ، تأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية في خدمة تلك الفئة .

وأضاف مدير المديرية أنه سيتم الاستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم وتوفير فرص عمل لائقة لهم في منشآت القطاع الخاص والإٍستثمارى ومتابعة ذلك من خلال الاجهزة التابعة للمديرية من مكاتب التشغيل وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تواجدهم داخل اماكن العمل والتمتع بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون ، \مشيراً إلى انه لا يوجد لدى المديرية أى قوائم إنتظار أو مسجلين من تلك الفئة ويتم تعيينهم بشكل مستمر داخل المنشآت .