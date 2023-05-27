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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

طنطا في المركز الخامس على مستوى الجامعات الحكومية المحلية

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
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أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصاد الجامعة المركز الخامس محليا بين الجامعات الحكومية و المركز الثامن محليا بين الجامعات المصرية الحكومية و الخاصة  بدلا من المركز التاسع وفقاً قاعدة بيانات ‏تصنيف الجامعات العالمية ‏World University Rankings, RUR‎‏ العالمي لعام 2023، كما جاءت الجامعة في المركز ال978 عالمياً من بين 1215 جامعة عالمية مشاركة لنفس التصنيف.

ومن جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)،  وأطلقته بدءاً من  عام 2010. حيت يتم تقييم أداء 1215 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة من خلال 20 ‏مؤشرًا مختلف خاص بالتصنيف و 4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية: و منها التدريس، والبحث، والتنوع الدولي، ‏والاستدامة المالية لتمويل البحث العلمي.

كما أشارت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي أنه يتم توفير جميع البيانات الأولية لتصنيفات ‏RUR‏ بواسطة شركة‏Thomson ‎Reuters‏، و مؤسسة Clarivate العالمية ويغطي تصنيف  ‏RUR‏  بفروعه الفترة من  عام 2010 إلى عام 2023.‏

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