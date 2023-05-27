توريد الأقماح بنسبة تخطت 118.9% من المستهدف بأسوان

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، عن تخطى نسبة المستهدف توريده من القمح إلى 118.9 % بواقع 157 ألف طن و273 كجم، منها 127 ألف طن و208 كجم تم توريدها بصوامع وشون وبناكر المحافظة، فيما تم توريد باقى الكميات بصوامع وشون وبناكر محافظات الأقصر وقنا وسوهاج، بالإضافة إلى توريد جزء لمراكز تجهيز التقاوى بالبحيرة والعاشر من رمضان وبنى سويف .

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المزارعين لإنجاح موسم توريد القمح واستلام أكبر قدر ممكن من القمح المحلى لموسم الحصاد 2023 .

لافتاً إلى أنه نظراً لتعبئة الطاقة القصوى لعدد من الصوامع والشون والبناكر على مستوى مدن ومراكز المحافظة، فقد تم دعم صوامع المحافظات الأخرى بأكثر من 27 ألف طن و447 كجم من القمح، وأيضاً 1590 طن ستخصص للتقاوى .

ومن جانبه أوضح المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين بأسوان بأنه فى إطار تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان فإنه جارى مواصلة المرور الميدانى للجنة المشتركة لمتابعة التزام المزارعين بتسليم كافة كميات القمح ، وبدرجة نقاوة عالية ، مشيراً إلى التزام جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردى الكميات المحددة بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام ، على أن يحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة من صرف الأسمدة المدعمة له ، كما يحرم من أى دعم يقدم من البنك الزراعى المصرى .

وأضاف المهندس خالد أبو القاسم بأن اللجان المشتركة من مديريات الزراعة والتموين والجهات المختصة تعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين ، والتيسير عليهم أثناء عملية التوريد ، وتحفيزهم وتشجيعهم ، وخاصة بعد قرار رئيس الجمهورية بزيادة سعر توريد إردب القمح لتحقيق المستهدف بنهاية موسم الحصاد .

مؤكداً على أن توريد الأقماح يتم داخل صومعة مطحن أسوان بطاقة 6 آلاف طن ، بجانب 5 آلاف طن بشونة مطحن كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن ، وصومعة مطاحن إدفو بطاقة 25 ألف طن، علاوة على صومعة مطاحن المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وهنجر المفالسة بطاقة 30 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 35 ألف طن.

IMG-20230527-WA0062

IMG-20230527-WA0061