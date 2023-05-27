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السبت 27 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

افتتاح أول برنامج تدريبي بمركز السلامة والصحة المهنية بأسيوط

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أعلنت وزارة القوى العاملة عن افتتاح اولى جلسات البرنامج التدريبى عن  الاسعافات الاولية ودعم اساسيات الحياة ،  بفرع المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فرع اسيوط،وذلك بمقر شركة بتروجت بحضور مشرف البرنامج علاء القوصى ، انطلاقاً من الدور المنوط للمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية  فى معاونة المنشآت فى مجال السلامة .

وأوضح الكيميائى أشرف مرزوق معاون الوزير والمشرف على أعمال المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل فى تقريره الذى تلقته الوزارة ، أن المركز انشأ  بقرار رقم 932 لسنة 1969 تحت مسمى المركز القومى لدراسات الأمن الصناعى ثم عدل بالقرار الجمهورى رقم 333 لسنة 2003 باسم المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، ويختص المركز بمعاونة المنشآت علي اختلاف مستوياتها في دراسة مشاكل السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل  ، وايجاد الحلول المناسبة لها, وتقديم الخدمات و المعونة الفنية في مجالات السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ، كما يختص بوضع الخطط المركزية للبحوث و الدراسات في هذه المجالات ويتابع تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة القوي العاملة بما يكفل النهوض بمستوي السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل في أماكن العمل وحماية مقومات الانتاج البشرية و المادية.

وأضاف معاون الوزير ، ان المركز يهدف الي تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل بيئة العمل من خلال عقد دورات تدريبية داخلية بالمركز الرئيسي وفروعه الثلاثة ( السويس - الأسكندرية - أسيوط ) بالإضافة عقد دورات تدريبية خارجية بالمنشآت بناءا علي طلب المنشأة ، فضلاً أن المركز يقوم باجراء الدراسات الميدانية لمشاكل السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وإعداد البحوث البيئية الهندسية والمعملية والاكلينيكية التي تلزم لكشف أسباب هذه المشاكل واقتراح الحلول التشريعية والوسائل الفنية لعلاجها .

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الاسعافات الاولية البرنامج التدريبي البحوث البيئية السلامة و الصحة المهنية برنامج تدريبي تأمين بيئة العمل دورات تدريبية وزارة القوى العاملة