تعرف على مميزات الزراعة الآلية لمحصول القطن

قال أحمد أبو اليزيد، أستاذ الزراعة، إن المشروعات القومية التي تمت في المجال الزراعي كانت تتسم بالتحول والتقدم الصناعي، عن طريق التحول من العمليات الرزاعية التقليدية إلى أخرى حديثة ومميكنة، تتسم بالسرعة وتوفير الوقت والنفقات.

وأضاف "أحمد أبو اليزيد" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن زراعة القطن كانت تعاني قديما من عدة مشاكل، ولكن أصبح الآن هناك تحديث كامل لمنظومة زراعة القطن، منوها بأن الجمع الآلي للقطن يتطلب عدة أمور، مثل زراعة محاصيل معينة تتناسب مع الجمع الآلي.

واسترسل: "كان هناك اهتمام شديد بتوفير أصناف قطن تتم زراعتها بشكل مناسب مع الجمع الآلي، مشددا على أن الجمع الآلي سيحافظ على خصائص القطن المصري المميز.