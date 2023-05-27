11 ألف طالب يؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في دمياط

بدأ اليوم السبت، ١١ ألفا و٤١١ طالبا وطالبة، بمدارس التعليم الفنى بدميـاط، امتحانات الدبلومات الفنية، للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م موزعين على ٤٩ لجنة فى ١٠ إدارات تعليمية على مستوى المحافظة.

وأكد المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أنه خلال الأسبوع الماضي جرى متابعة سير الامتحانات العملية للدبلومات الفنية من خلال غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية، مع متابعة الاستعدادات النهائية لعقد الامتحانات النظرية اليوم السبت، لجميع نوعيات التعليم الفنى.

واوضح "وكيل الوزارة" أنه يؤدي اليوم طلاب الدبلومات الفنية صناعى ٧٥٨٢ طالبا وطالبة، وزراعى ٥٧٢ وتجارى ٢٦٠٢ ومزدوج ٥٤٩ وفندقى ١٠٦ طالبا وطالبة، امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية

مضيفا أن مديرية التربية والتعليم بدمياط، انتهت من كافة الاستعدادات اللازمة لبدء الامتحانات من تجهيز اللجان والاستراحات ومراكز التوزيع لتكون مستعدة لاستقبال الطلاب وجميع المشاركين المنتدبين لأعمال الامتحانات، وفقا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والأستاذة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

مشيرا أنه جرى توفير وتجهيز الاستراحات الخاصة بجميع الإدارات التعليمية والبالغ عددهم ٣١ استراحة لاستقبال رؤساء اللجان والأعضاء القادمين من المحافظات الأخرى، وتزويدها بكافة سبل الراحة والوسائل المعيشية بما يليق بمكانة المعلم، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات يوميا وغرف عمليات فرعية مماثلة بكل إدارة تعليمية للتواصل ومتابعة مسار الامتحانات وإزالة أى عقبات تعوق سير العملية الإمتحانية.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه جرى تجهيز ٧ خطوط سير مختلفة علي مستوى المحافظة، بالتنسيق مع مديرية أمن دميـاط لتوزيع اسئلة الامتحانات النظرية، وتجهيز السيارات المخصصة لنقل الكراسات الامتحانية وتأمينها، كما تم التنسيق مع الصحة والإسعاف والتأمين الصحى والكهرباء والمياه والأمن والحماية المدنية، للمعاونة فى مجال الامتحانات.

وشدد "علي عبدالرؤوف" على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للعملية الامتحانية، وتنفيذ تعليمات الإدارة العامة للامتحانات وعدم السماح للطلاب أو الملاحظين باصطحاب التليفون المحمول والتصدى بكل حزم لكافة صور وأشكال الغش داخل اللجان واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الاهتمام بالنظافة العامة داخل وخارج اللجان وتوفير الإضاءة والتهوية المناسبة والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية لمواجهة أى طوارئ وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم، لمنع التزاحم والعمل على توفير كافة الأجواء الآمنه لضمان سير الامتحانات بسهولة ويسر.