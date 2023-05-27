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السبت 27 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأربعاء.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى مجيء العائلة المقدسة إلى مصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بمصر بتذكار مجيء العائلة المقدسة إلى مصر والتي ستقام في كنيسة أبي سرجة بمصر القديمة مساء يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 في تمام الساعة السابعة مساءً.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس، صلوات عشية عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر بكنيسة أبي سرجة بمصر القديمة.

وفي نفس السياق من المقرر ايضا بان يترأس قداسة البابا تواضروس صلوات قداس عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر من كنيسة السيدة العذراء بالمعادي، وذلك يون الخميس 1 يونيو 2023. 

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