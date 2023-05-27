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السبت 27 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

اليابان وأمريكا تتفقان على تعزيز التعاون في مجال أشباه الموصلات

اليابان وأمريكا
اليابان وأمريكا
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 اتفق وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا مع وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو، على تعزيز التعاون في تطوير الجيل التالي من أشباه الموصلات.
وذكرت وكالة أنباء /كيودو/ اليابانية أنه جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في مدينة "ديترويت" الأمريكية.. مشيرة إلى أن الوزيرين أكدا على الحاجة إلى تعزيز سلاسل التوريد العالمية مع شركاء آخرين ومن خلال مشاركات متعددة الأطراف مثل الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي مبادرة اقتصادية بقيادة الولايات المتحدة تم إطلاقها العام الماضي وتضم 14 دولة في المنطقة.
وأوضح الجانبان - في بيان مشترك - أنهما سيشجعان مراكز أبحاث أشباه الموصلات في البلدين على العمل معا في وضع خارطة طريق لتطوير التكنولوجيا والموارد البشرية المرتبطة بالرقائق.. مشيرين إلى أن 
أن مجالات التعاون تشمل أيضا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتقنيات الحيوية والكمية.
وفي محادثاتهما الثنائية على هامش الاجتماع الوزاري، اتفق الجانبان أيضا على عقد حوار اقتصادي ثان في أقرب وقت ممكن.

اليابان التجارة الأمريكية