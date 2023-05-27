إصابة 6 أشخاص في سقوط لعبة داخل ملاهي شهير بالإسكندرية.. صور

أصيب 6 أشخاص بإصابات مختلفة، على خلفية سقوط لعبة داخل إحدى الملاهي الشهيرة في محافظة الإسكندرية.

تعود الواقعة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد بورود بلاغ بسقوط إحدى الألعاب داخل ملاهي بمنطقة سموحة يستقلها عدد من الأشخاص بينهم أطفال بدائرة القسم، وتم نقلهم للمستشفى لإسعافهم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة سيدي جابر إلى محل البلاغ، ترافقهم سيارات الإسعاف.

وتم فرض كردون أمني حول المكان ، وطلب فريق من البحث الجنائي لمعاينة موقع منطقة الألعاب، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلى خلفية ذلك تم التحفظ على المدير المسئول بأحد ملاهي منطقة سموحة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.