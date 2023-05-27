حلمه الوصول للعالمية| يوسف جلال يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية في «سباحة ذوي القدرات الخاصة»

من طور سيناء إلى القاهرة وفوزه بالعديد من البطولات في مجال السباحة وأحدثها فوزه بالمركز الأول فى بطولة الجمهورية للسباحة التي نظمها الاتحاد المصرى للسباحة لرياضة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي مؤخرا؛ مسيرة مميزة تلخص تحدي وإصرار يوسف جلال محمد، من مواليد مدينة طورسيناء، ابن الـ 22عاما، طالب بكلية الآداب، جامعة السويس، الذي أحب مزاولة رياضة السباحة منذ صغره وكان والداه يشجعانه عليها سواء فى التمرين أو السفر أو الدعم المادي والمعنوي طوال مسيرته الرياضية.



ويقول يوسف لـ«البوابة» خضت كثيرًا من البطولات المحلية منذ أن كان عمرى ١٢ عامًا، منها بطولات البارالمبية وبطولات لذوي الشلل الدماغي وصولًا إلى بطولة الجامعات فى الإسكندرية، وفى كل بطولة أجتاز المسابقات وأحصل على ترتيب أول وأفوز بميداليات بين ذهبية وفضية أو برونزية.

وأكمل: «بدأت بمسابقة ذوي الهمم التي خضتها داخل جامعة الإسكندرية وحصلت على المركز الثاني في مسابقة 50 مترا حرة ، وتم تكريمي من رئيس الجامعة، وهي بطولة الشهيد الرفاعي للسباحة التي استضافتها جامعة الإسكندرية سابقا. وفزت أيضا ببطولة السباحة فى المركز الأوليمبي بالقاهرة، وحصلت على المركز الأول 50 مترا صدر».

وتابع: "من أكثر العقبات والمشاكل التي تواجهني فى السباحة عامة فى فصل الشتاء عند نزول البحر أو حمام السباحة برودة الماء وتكلفة تدفئة الحمام باهظة الثمن.

الجدير بالذكر أن يوسف جلال من عائلة رياضية، شقيقته فازت ببطولة الجمهورية فى الملاكمة، ووالده الكابتن جلال مدرب منتخب جنوب سيناء للملاكمة.

يشارإلى أن يوسف من أبطال مصر للناشئين المعروفين في بطولات السباحة لذوي الهمم وحصل من قبل على عشرات الميداليات الذهبية والفضية بالرغم من إعاقته بفضل دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء له، ودعم محمد فتحي وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، ودعم من كليته أيضا التى يدرس بها بجنوب سيناء.

ويحلم «يوسف» أن يكون ممثلًا لمصر فى البطولات العالمية؛ ويناشد المسئولين بوزارة الشباب والرياضة عن السباحة توفير مكان له بالقاهرة ومرافق له من أجل الانضمام لمنتخب مصر ، لأن بعد المسافة من جنوب سيناء إلى القاهرة تكون عائقا أمامه فى التدريبات المستمرة، وعدم وجود مكان له فى القاهرة يؤدى إلى عدم الانضمام للمنتخب وهذا شيء يحزنه جدا.

ويختتم حديثه «أحلم أن أصبح بطل العالم في السباحة وأتمنى من جميع المسؤولين عن الرياضة فى مصر، إنشاء مكان لذوي الهمم في كل محافظات مصر وتوفير مراكز خاصة بالتدريب في كافة المجالات بجميع أجهزتها الرياضية الحديثة بمدربيها المتخصصين، حتى يسهل علينا مهام التدريب».