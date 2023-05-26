عضو «اقتصادية النواب»: الحوار الوطني يناقش المعوقات ويسعى للوصول لحلول واقعية

قالت نيفين الطاهري عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية، إنّ الحوار الوطني يناقش المعوقات في كل الملفات التي تهم المواطن المصري من خلال آليات يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

وأضافت «الطاهري» خلال حوارها مع الإعلامية ميرفت المليجي، عبر قناة «اكسترا لايف»، على هامش مشاركتها في الحوار الوطني: «الحوار الوطني لا يناقش تشريعات فقط، ولكن كيفية تطبيقها على أرض الواقع بعدما يصدر القانون، واللجنة الاقتصادية ناقشت عددا من التشريعات مثل التأمين الموحد والمنافسة ومنع الاحتكار من أجل تحسين بيئة الاستثمار».

وتابعت عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني، أنّ دور اللجنة يجب أن يتم العمل على تطويره، وبخاصة أن اللجنة الاقتصادية محاورها كثيرة كما أنها مرتبطة بمحاور لجان أخرى.

وأكدت: «دور اللجنة هو التعامل مع وجهات النظر المختلفة والخروج بتشريعات تحل المشكلات الخاصة بالمحور الاقتصادي، أحد النواب قدم قانونا للتوكيلات، وهذا القانون في حيز الإحالة إلى مجلس الأمناء، كما جرى تقديم بخصوص الكربون وإمكانية التسجيل في البورصة المصرية حتى يتم إنشاء صندوق يخصه وتحديد كيفية التعامل مع هذا الملف».