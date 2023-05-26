اليونان: مجلس الوزراء المؤقت يؤدي اليمين رسميا

الجمعة 26/مايو/2023 - 02:10 م

أدى مجلس الوزراء اليوناني المؤقت اليمين رسميا خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي اليوم الجمعة حيث ستتولى حكومة تصريف الأعمال رئاسة البلاد حتى إجراء انتخابات وطنية جديدة في غضون شهر تقريبا.

ونقلت صحيفة (كاثميريني) اليونانية عن إلياس سياكانتاريس المتحدث باسم الحكومة المؤقتة قوله لوسائل الإعلام خارج القصر الرئاسي "ملتزمون ببذل قصارى جهدنا، إنها فترة شهر واحد، حكومة خالية من أي انتماء سياسي، لكنها ستعمل بكامل طاقتها".

وسيرأس رئيس الوزراء المؤقت أيوانيس سارماس، في وقت لاحق اليوم الجمعة اجتماعا لمجلس الوزراء في قصر ماكسيموس.

وكانت الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيلاروبولو، قد عينت الأربعاء الماضي، أيوانيس سارماس، وهو مسؤول قضائي كبير ورئيس مجلس الدولة اليوناني، كرئيس وزراء مؤقت من أجل تشكيل حكومة ستقود الدولة لإعادة الانتخابات في 25 يونيو المقبل، بعد التصويت غير الحاسم الأحد الماضي.

وكان رئيس الوزراء اليوناني المنتهية ولايته كيرياكوس ميتسوتاكيس قد دعا إلى انتخابات جديدة في 25 يونيو المقبل بعد أن حقق أكبر انتصار انتخابي لحزبه منذ سنوات، لكنه يحتاج إلى خمسة مقاعد إضافية لتشكيل حكومة بمفرده.