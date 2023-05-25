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الخميس 25 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الحوار الوطني| برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يؤدي لخفض النمو السكاني

أميرة العادلي عضو
أميرة العادلي عضو مجلس النواب
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أكدت  أميرة العادلي عضو مجلس النواب، أن الجميع على علم بأسباب تفاقم أزمة الزيادة  السكانية ومنها الزواج المبكر وزواج القاصرات .

وقالت أميرة العادلي  في كلمته في جلسة مناقشة كيفية تحسين الخصائص السكانية ضمن جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، :"  هناك تجارب دولية اتخذت إجراءات من أجل مواجهة الزيادة السكانية ".

وأضاف اميرة العادلي :"  بعض الدول بها  قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية من أجل الحد من الزيادة السكانية وبعض الدول قامت بتحديد سن الزواج ".

وتابعت أميرة العادلي:"  حتى الآن لم نصدر تشريعا يجرم زواج الأطفال في مصر ".

واكملت اميرة العادلي :" تمكين المرآة اقتصاديا واجتماعيا يؤدي إلى خفض مستوى النمو السكاني ونحتاج إلى دخول ثقافة الصحة والسكان  داخل المناهج الدراسية لمواجهة نقص الوعي.

https://www.youtube.com/live/u2LvvF8-9uQ?feature=share

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