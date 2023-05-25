الحوار الوطني| برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا يؤدي لخفض النمو السكاني

أكدت أميرة العادلي عضو مجلس النواب، أن الجميع على علم بأسباب تفاقم أزمة الزيادة السكانية ومنها الزواج المبكر وزواج القاصرات .

وقالت أميرة العادلي في كلمته في جلسة مناقشة كيفية تحسين الخصائص السكانية ضمن جلسات المحور المجتمعي للحوار الوطني، :" هناك تجارب دولية اتخذت إجراءات من أجل مواجهة الزيادة السكانية ".

وأضاف اميرة العادلي :" بعض الدول بها قوانين وتشريعات لضبط النمو السكاني وحوافز إيجابية من أجل الحد من الزيادة السكانية وبعض الدول قامت بتحديد سن الزواج ".

وتابعت أميرة العادلي:" حتى الآن لم نصدر تشريعا يجرم زواج الأطفال في مصر ".

واكملت اميرة العادلي :" تمكين المرآة اقتصاديا واجتماعيا يؤدي إلى خفض مستوى النمو السكاني ونحتاج إلى دخول ثقافة الصحة والسكان داخل المناهج الدراسية لمواجهة نقص الوعي.

https://www.youtube.com/live/u2LvvF8-9uQ?feature=share