الشريف براند: السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعالجة التعدينية وخاصة الكوارتز

قال شريف عبد الحليم اللبان، رئيس مجلس إدارة شركة الشريف براند، إنه يتمنى المساهمة في تنفيذ خطة الدولة التي تهدف إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية، وذلك من خلال افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، بالتعاون مع الشركة المصرية للتعدين.

وأضاف "اللبان"، خلال كلمته في افتتاح مجمع مصانع الكوارتز بالعين السخنة، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الخميس، أن السنوات الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في تكنولوجيا المعالجة التعدينية خصوصًا خام الكوارتز لدخوله في العديد من التطبيقات الصناعية، منها تكنولوجيا صناعة الألواح، متابعًا: "كانت هناك زيادة في الطلب العالمي على ألواح الكوارتز ووجود فجوة بين العرض والطلب عالميًا تسمح للاستثمار في هذا المشروع".

وتابع: "أجرينا دراسات فنية ومالية بالتعاون مع شركة بريتون ومينرالي الرواد في هذا المجال"، مشيرًا إلى أن شركة بريتون وردت أكثر من 90 خطًا على مستوى العالم، كما أن شركة مينرالي تمتلك أكثر من 20 وحدة صناعية عالمية لمعالجة الخامات.

ولفت إلى أن النموذج الأمثل هو تنفيذ المشروع ليحقق 140 ألف طن من الخام المعالج، بالإضافة إلى إنتاج 450 ألف متر مربع من الألواح، ويتم استخدام 35 ألف طن من خام الكوارتز المعالج، وتصدير 105 آلاف طن إلى الخارج لاستعادة رأس المال المستثمر.

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