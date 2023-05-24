27 مايو..صالون السبت الثقافي يستضيف المفكر جمال أسعد لمناقشة كتابه “ أيام من حياتي "

يستضيف صالون السبت الثقافي بنقابة الصحفيين، الكاتب الصحفي والمفكر القبطي جمال أسعد، لمناقشة كتابه “ أيام من حياتي..شاهد علي خمسة عصور ”، وذلك يوم السبت المقبل الموافق 27 مايو وفي تمام الساعة الواحدة ظهرا.

ويقول جمال أسعد، في كتابه، إليكم هذه التجربة الحياتية فإذا كانت بها إيجابيات فلكم أن تستفيدوا منها وإذا كان هناك بالطبع،سلبيات فلكم أن تستفيدوا أيضا بها بأن، لا تكرروها، ثم بعد ذلك وقبله لا يسعني غير تقديم الشكر،كل الشكر، لأصدقاء العمر الأوفياء الأساتذة المحترمين الذين أضافوا للكتاب قيمة بمقدماتهم وهم الأساتذة: احمد الجمال ونبيل عبد الفتاح وعمار على حسن، كما أشكر للصديق الشيخ ماهر نجيب الذي رافقني حوارا منذ البداية.