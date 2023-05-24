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الأربعاء 24 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام لـ"الناتو": لن نقبل بأوكرانيا عضوًا بالحلف طوال فترة الحرب

الناتو
الناتو
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فاجئ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو، ينس ستولتنبرج، الجانب الأوكراني اليوم الأربعاء، بتأكيده على أن أوكرانيا لن تنضم إلى الحلف مادامت الحرب قائمة ولا أفق في توقفها.

 

وأضاف أن الجميع في الحلف يدركون تلك الحقيقة، مؤكدًا أن أجندة الحلف ليس من ضمنها مناقشة انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

 

جاء ذلك بعدما حذرت وزارة الخارجية الروسية الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية من تسليم أوكرانيا طائرات من طراز إف-16 طبقًا للخطة الألمانية التي أعلن عنها وزير الخارجية الألماني، والذي ناشد بضرورة تشكيل تحالف لإمداد أوكرانيا بطائرات إف – 16.

 

وكشفت وزارة الدفاع الروسية أنه حال تسلمت أوكرانيا تلك المقاتلات فستكون أهداف مشروعة للصواريخ والطائرات الروسية، وسيتم تحييدها فورًا.

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