تفاصيل جديدة بواقعة ضبط سائق تعدى على فتاة في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف تفاصيل تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة بمعاكسة إحدى الفتيات والتعدى عليها بالسب والشتم.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للتحرش والإعتداء بالضرب والسب من سائق سيارة "تابعة لإحدى شركات التوصيل" أثناء إستقلالها السيارة بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد صاحبة الشكوى وتبين أنها (مقيمة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) وبإستدعائها وسؤالها قررت بمضمون ما سبق.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تم تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (حاصل على دبلوم- مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المُشار اليها.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بسبب عدم سداد المُبلغة لقيمة الرحلة والتعدى عليه بالسب والشتم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.