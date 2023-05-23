رئيس الوزراء يلتقى نائب رئيسة تنزانيا

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيسة تنزانيا، على هامش مشاركته فى فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية.

وخلال اللقاء أشاد رئيس الوزراء بعلاقات التعاون المتطورة مع تنزانيا، والتى تمثل نموذجاً للتعاون بين دول الجنوب، لا سيما ما يخص أعمال تشييد سد جوليوس نيريرى من جانب تحالف شركات مصرية.

وفى هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع بشكل دورى منتظم تطور أعمال إنشاء السد، ويوجه دوماً بسرعة وجودة تنفيذ الأعمال.

كما أشاد رئيس الوزراء بنتائج زيارة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا إلى مصر العام الماضى، وكذا زيادة حجم الاستثمارات المصرية فى تنزانيا، حتى صارت تحتل المركز الثامن بين استثمارات دول العالم فى تنزانيا.

من جانبه، أكد نائب رئيسة تنزانيا تطلع بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر، مشيداً بالدور المهم الذى تقوم به الشركات المصرية فى تشييد أهم مشروع وطنى فى تنزانيا وهو مشروع السد.

كما أعرب عن تطلع الحكومة التنزانية لعقد اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة للتعاون مع مصر، خلال العام الجارى.

وفى هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء بتسريع قيام الجهات المعنية بالإعداد الجيد لهذه الاجتماعات ليتم عقدها خلال العام الجارى.