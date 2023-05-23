استمرار أعمال توريد محصول القمح بصوامع أشمون

تفقد اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أعمال توريد محصول القمح بمجمع الصوامع بأشمون وذلك مع انطلاق بدء موسم الحصاد الزراعي للأقماح بنطاق مركز أشمون ومتابعة انتظام عملية توريد محصول القمح هذا العام.

كما تفقد النمر جهاز فحص القمح من خلال اللجنه الثلاثية المشكله من البنك الزراعي والتموين وهيئة سلامة الغذاء، للتأكد من مطابقته لكافه الإشتراطات والضوابط اللازمه للتخزين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين حتى الانتهاء من موسم الحصاد لتحقيق المستهدف .

من جانبة ناشد النمر جموع المزارعين بمركز أشمون بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة حفاظاً على الصالح العام مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً بالغاً بمحصول القمح ولا تدخر جهداً فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.