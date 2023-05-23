عبد الغفار يؤكد أهمية توطين صناعة الأنسولين في قارة إفريقيا ويثمن الشراكة «المصرية – الأمريكية»

ألقت الجمعية العامة الـ67 لمنظمة الصحة العالمية المنعقدة بالعاصمة السويسرية جينيف الضوء على الشراكة «المصرية – الأمريكية» الناجحة لتوطين صناعة الأنواع الحديثة من الانسولين، بما يؤدي لتوفيره للمرضى بكميات كافية وبأسعار مناسبة، وذلك خلال جلسة «دور التصنيع المحلي في توفير أدوية الأمراض غير السارية» ، التي تعقد على هامش اجتماع الجمعية العامة الـ76 لمنظمة الصحة العالمية بمدينة «جنيف» السويسرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ، ولويس بايس، مساعد وزير الصحة والخدمات الإنسانية للشؤون العالمية بالولايات المتحدة، وكلاً من د. بنتي ميكلسن، مدير برنامج الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية (WHO)، والدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، ولورين بيكر، مدير سياسة الصحة العالمية بشركة إيلي ليلي، ود.روجيريو جاسبار، مدير قسم التنظيم والتأهيل المسبق بمنظمة الصحة العالمية و د. جان كاسيا، المدير العام لمركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بأفريقيا (CDC) .

وأكد وزير الصحة، أن التعاون بين شركتي إيلي ليلي العالمية، وشركة إيفا فارما المصرية الرائدة، في توطين صناعة الأنسولين عالي الجودة في مصر، ستنعكس إيجابيًا على ما لا يقل عن مليون شخص سنويًا، مؤكدًا أهمية توطين صناعة الأنسولين في قارة إفريقيا، خصوصًا مع توقعات تزايد عدد المرضى في القارة، مشيرًا إلى أن الشراكة «المصرية – الأمريكية» في هذا الصدد تُعتبر ضمانة لوصول هذا النوع من المستحضرات الطبية الهامة للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بسعر مناسب.

ووجه الدكتور رياض أرمانيوس العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، الشكر لوزير الصحة المصري وكافة المشاركين في الجلسة، مؤكدًا حرصه على التعاون مع كبرى الشركات العالمية في سبيل توطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية واللقاحات، لما فيه الخير ليس فقط للمريض المصري، ولكن لمرضى أكثر من 56 دولة حول العالم تنفذ إليها منتجات الشركة الطبية.

وواصل: «نسعى جاهدين لإنقاذ وتحسين حياة الملايين من خلال إتاحة أدوية وحلول رعاية صحية يمكن الوصول إليها وذات قيمة عالية تلبي احتياجات المرضى المحليين من خلال توحيد جهود جميع مقدمي الرعاية الصحية واتخاذ إجراءات تآزريه، بما يمكننا من تحقيق تغيير حقيقي».

من جهتهم، أكد المشاركون في الجلسة أهمية تبسيط عمليات التسجيل وتنفيذ أنظمة منسقة لتسجيل الأدوية وذلك لتقليل التأخير وضمان الوصول بشكل أسرع إلى الأدوية المنقذة للحياة للعديد من المرضى.

وتناولت جلسة النقاش العبء المتزايد لمرض السكري في إفريقيا، حيث يعيش 24 مليون مريض سكري حالي، وفقا للاتحاد الدولي للسكري (IDF) ، مع التقديرات التي تشير إلى أن عدد مصابي مرض السكري سيصل إلى 55 مليون شخص في أفريقيا بحلول عام 2045 مما سيجعل المنطقة تواجه أكبر زيادة في معدلات مرض السكري على مستوى العالم بحسب ما أوضحته منظمة الصحة العالمية (WHO).

كما يظل الحصول على الأنسولين بتكلفة مناسبة عائقا رئيسيا أمام العلاج بشكل ناجح، مما يؤدي إلى مضاعفات غير ضرورية ووفيات مبكرة. استجابة لهذه المشكلة الحرجة، بدأت إيفا فارما التعاون مع شركة إيلي ليلي في ديسمبر 2022 لتوسيع الوصول بشكل مستدام إلى الأنسولين البشري والتناظري عالي الجودة بأسعار مناسبة والوصول سنويًا إلى مليون شخص على الأقل يعانون من مرض السكري من النوع الأول والثاني في 56 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل معظمها في أفريقيا.