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الثلاثاء 23 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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وزير التنمية المحلية: توصيل المرافق لـ115 مجمعا خدميا وتوريد الأثاث لـ27 أخرى

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية
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قال هشام آمنة وزير التنمية المحلية أنه تم تشغيل وتوصيل المرافق والخدمات  للمجمعات فقد بدأت المحافظات في التعاقد على العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ، حيث تم حتى الآن الانتهاء من توصيل عدادات الكهرباء لحوالي 115 مجمع بنسبة 35 % من المجمعات التي تم استلامها كما تم الانتهاء من توصيل عدادات مياه الشرب والصرف لنحو 100 مجمع حكومي بنسبة 30 %.

وحول موقف توريد الأثاث للمجمعات الحكومية الجديدة ، أشار الوزير خلال الاجتماع اليوم الثلاثاء إلى أنه تم توريد الآثاث لعدد 27 مجمع خدمات ومن المتوقع الإنتهاء من توريد الأثاث لنحو 84 مجمع خلال شهري مايو ويونيو 2023 لتكتمل بذلك خطة التأثيث والتجهيز والتشغيل على مستوي 332 مجمع بحلول نهاية سبتمبر القادم .

واشار الى انه تم الانتهاء من تدريب وتأهيل 6 آلاف موظف لتشغيل المجمعات الجديدة.

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