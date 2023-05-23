رئيس وزراء الهند يصل أستراليا في زيارة تهدف لتوثيق العلاقات الدفاعية والأمنية

وصل رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى إلى مدينة "سيدنى" فى ثانى زيارة له لأستراليا منذ توليه هذا المنصب، وذلك بهدف توثيق العلاقات الدفاعية والأمنية الثنائية مع تنامى نفوذ الصين فى منطقة المحيطين الهندى والهادئ.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مودي هو الوحيد من قادة الدول الرباعية الذي واصل خطة زيارته إلى استراليا بعد قرار انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي للعودة إلى واشنطن للتركيز على محادثات الحد من الدين وإلغاء رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مؤخرا أيضا رحلته إلى أستراليا.

وأعرب مودي - في تصريحات صحفية أدلى بها لوسائل إعلام أسترالية اليوم الثلاثاء، عن رغبته في نقل علاقة الهند مع أستراليا إلى المستوى التالي "على حد قوله" بما في ذلك توثيق العلاقات الدفاعية والأمنية للمساعدة في ضمان منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وقال مودي: "تشترك الهند وأستراليا في مصالح حرة ومنفتحة وشاملة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ"، مضيفا: "هناك توافق في وجهة نظرنا الاستراتيجية".

وأضاف مودي: "الدرجة العالية من الثقة المتبادلة بيننا ترجمت بطبيعة الحال إلى تعاون أكبر في مسائل الدفاع والأمن.. تجري قواتنا البحرية تدريبات مشتركة".

وتعد الهند هي سادس أكبر شريك تجاري لأستراليا من خلال تبادل السلع والخدمات في الاتجاهين.. وتحرص أستراليا على زيادة التجارة مع الهند كوسيلة للتنويع عن الصين الشريك التجاري الأكبر لأستراليا.

يشار إلى أن آخر زيارة قام بها مودي إلى أستراليا كانت في نوفمبر 2014 بعد أشهر فقط من انتخاب حكومته لأول مرة.