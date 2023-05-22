تواجد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات، فى مران منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة ، من أجل الاطمئنان على المعسكر ومتابعة إستعدادات المنتخب لبطولة كأس العرب بالسعودية.
وعقد أبو الوفا جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين للتأكيد على دعم ومساندة مجلس إدارة الاتحاد للمنتخب قبل انطلاق البطولة العربية.
كما تواجد في المران الكابتن مصطفى لطفى المدير الفنى لمنتخب مصر للكرة الشاطئية ،الفائز ببطولة كأس العرب مؤخرا ،والذى أكد أن منتخب الصالات قادرعلى حصد لقب البطولة العربية فى ظل الخبرات القوية التى يتمتع بها الجهاز الفني واللاعبين.
البوابة سبورت
أبو الوفا يتابع استعدادات منتخب الصالات لكأس العرب
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تواجد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات، فى مران منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة ، من أجل الاطمئنان على المعسكر ومتابعة إستعدادات المنتخب لبطولة كأس العرب بالسعودية.
تواجد محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على كرة الصالات، فى مران منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفة ، من أجل الاطمئنان على المعسكر ومتابعة إستعدادات المنتخب لبطولة كأس العرب بالسعودية.