العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية بترعة المحمودية في البحيرة

عثر أهالي عزبة شعير التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، علي جثة سيدة في العقد الثالث من العمر طافيه بترعة المحمودية وتم إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة.

تلقي مأمور مركز شرطة دمنهور إخطارًا يفيد عثور أهالي عزبة شعير علي جثة سيدة طافيه بترعة المحمودية، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ، وبالانتقال والفحص تبين انتشال الأهالي جثة لسيدة في العقد الثالث من عمرها وترتدي جلباب أسود وليس معها ما يثبت هويتها، وتم وضع الجثمان على شاطئ الترعة، وتم معاينة البلاغ وأمرت النيابة العامة بنقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.