أزهر مطروح: استقرار وهدوء لجان امتحانات الشهادتين الإبتدائية والإعدادية

أكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية عبد العظيم سالم، اليوم الإثنين، على هدوء واستقرار امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وامتحانات شهادات القراءات للدور الأول، في يومها الثالث، دون رصد أية شكاوى تتعلق بصعوبة الامتحانات، أو عدم مناسبتها للزمن المقرر للامتحان.

وتابع رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، يرافقه موفد قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور فوزي جاد، عملية وصول الامتحان وجميع الأسئلة إلى جميع اللجان، وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

ثم قام بجولة تفقدية على لجان امتحانات معاهد عبد الحليم محمود، ومجمع عمر بن عبد العزيز، واطمأن على انتظام سير العملية الامتحانية ، والتزام الجميع بالقواعد المنظمة للامتحانات، مناقشا الطلاب في مستوى الأسئلة، والورقة الامتحانية، موصيا رؤساء اللجان بتوفير كافة سبل الراحة والهدوء النفسي للطلاب.

وقد أدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء، بينما أدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي اللغة العربية، والمطالبة والنصوص، وأدى طلاب شهادة التجويد الامتحان في مادتي القرآن الكريم، والخط والإملاء في حين أدى طلاب شهادة العالية والتخصص الامتحان في مادتي، القرآن الكريم والتفسير.

أزهر مطروح: استقرار وهدوء لجان امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية

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