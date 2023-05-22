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الإثنين 22 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إصابة شخصين والبحث عن ثالث في انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية

أرشيفيه
أرشيفيه
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أصيب شخصان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة المريوطية بين قرية زاوي دهشور وقرية دهشور بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب محافظة الجيزة، بينما تقوم قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن ثالث مفقود.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بين قرية زاوي دهشور وقرية دهشور بدائرة المركز.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهرى وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة وتم انتشال مصابين بمعرفة الأهالي، وجار البحث عن ثالث مفقود بمعرفة قوات الإنقاذ.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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