بالفيديو.. بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا

عرضت فضائية "يورو نيوز عربي" مقطع فيديو، يظهر آثار قيام بركان جبل إتنا بقذف الرماد البركاني والذي غطى مساحات كبيرة من مطار قريب في صقلية.

وجاء التقرير بعنوان "بركان إتنا الإيطالي يقذف الرماد ويجبر السلطات على إغلاق مطار كاتانيا"، فيما يعتبر بركان جبل إتنا، أحد أكثر البراكين نشاطًا في العالم.

جاء في بيان لإدارة مطار كاتانيا الإيطالي، أنه بسبب الانفجارات البركانية لإتنا والكميات الكبيرة من الرماد البركاني التي تغطي مسطحات المطار، تم تعليق الرحلات إلى حين استعادة شروط السلامة.

ومنذ مساء الأحد يسمع هدير البركان في المنطقة، وفق ما أفادت صحيفة "ريبوبليكا" اليومية. لكن تشكّل السحاب الكثيف حول فوهة البركان جعل من المستحيل رؤية الانفجارات البركانية، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء والعلوم البركانية.

ويبلغ ارتفاع إتنا 3324 مترا، وهو أعلى بركان نشط في أوروبا، وقد زادت حمأة البركان مرارًا في السنوات الـ500 ألف الأخيرة.