في اليوم العالمي للشاي مدير معهد القلب السابق يشرح الطرق الصحيحة لشربه

أكد الدكتور جمال شعبان مدير معهد القلب سابقًا، أن للشاي فوائد عديدة منها خفض نسبة الكريسترول الضار، وزيادة مضادات الاكسدة في الجسم، فضلا عن انه يحسن الذاكرة ويقاوم الزهايمر ويخفض السكر لو شرب بدونه، ويحافظ على صحة القلب.

وأوضح شعبان في مداخلة هاتفية مع الاعلامية انجى انور في برنامج “مصر الجديدة” المذاع على قناة etc، أن الإفراط في تناول الشاي يسبب الكثير من المخاطر في مقدمتها اصفرار الأسنان أو الأنيميا والإمساك و يسبب الأرق، فضلا عن أن زيادة السكر بالشاي قد يسبب السمنة ومرض السكر، ووضع اللبن على الشاي يتسبب في تفاعلات تقلل من فعالية المواد المفيدة في الشاي.

وأشار عميد معهد القلب السابق إلى أن أكتر جرعة كافيين يمكن الحصول عليها في اليوم لا تزيد عن 400 مليجرام، لافتا إلى أن شرب الشاي بعد الطعام مباشرة مضر بالصحة ويقلل من امتصاص الحديد في الدم، وان الأفضل تناول الشاي بعد تناول الطعام بساعة على الاقل.

وأضاف أن أفضل طريقة لعمل الشاي هي شربه بدون غلي الشاي او ما يعرف بالشاي "الكشري" ، لأن غليان الشاي يقلل مضادات الأكسدة الهامة لمقاومة أمراض خطيرة، ومنوها الي ان الشاي السائب أفضل من الشاي الفتلة لان الكيس والفتلة بهم مواد تتفاعل مع الحرارة العالية وتسبب بعض الأمراض .

