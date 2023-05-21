وصول 31 ألف سائح مطاري مَرسى علم والغردقة

وصلت 169 رحلة طيران سياحية، قادمة من عدة مطارات أوروبية تمثل 15 جنسية أجنبية، وذلك بحسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وحسب جداول التشغيل بالمطارين، يصل قرابة 31 ألف سائح من مختلف الجنسيات وهو ما يمثل أعلى معدل وصول رحلات خلال الأسبوع، ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولى 139 رحلة، ومطار مرسى علم 30 رحلة.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، امس السبت، 139 رحلة طيران دولية سياحية، تصل من المطارات العالمية المختلفة، تقل على متنها قرابة 25 ألف راكب من جنسيات مختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وأظهرت كشوف رحلات الطيران أن أكثر الرحلات وصولًا لمطار الغردقة، قادمة من أوروبا، خاصة من المطارات الألمانية، حيث تتصدر السياحة الألمانية الجنسيات الأكثر وصولا لمدينة الغردقة.

وتجري السلطات المختصة داخل مطار الغردقة الدولي، تسهيل في إجراءات الوصول للسياح فور وصولهم إلى أرض المهبط ونقلهم بعد ذلك إلى الفنادق والمنتجعات الأخرى المختلفة

فيما يستقبل مطار مرسى علم الدولى 30 رحلة طيران دولية تقل على متنها قرابة 6 آلاف سائح، ضمن 118 رحلة طيران دولية أسبوعية تصل بداية من امس السبت وحتى الجمعة المقبلة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم.

وتبين من كشوف رحلات الوصول ، امس السبت، وصول 28 رحلة من عدة دول بينها 9 رحلات من دولية التشيك، و10 رحلات من بولندا، و8 رحلات من ايطاليا، ورحلة من المانيا، كذلك رحلة من النمسا ورحلة اخرى من بلجيكا.

كما تبين من جداول الرحلات الاسبوعية أنه من المقرر استقبال 116 رحلة تصل من 11 دولة أوربية أكثرها وصولا من ألمانيا ثم بولندا والتشيك وإيطاليا، كذلك تصل رحلات من النمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا.