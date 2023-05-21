أسعار العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الأحد 21 مايو 2023

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه مع انتهاء عمل اليوم الأحد 21 مايو 2023 في البنوك المصرية .

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 30.83 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.31 جنيه للشراء و 33.42 جنيه للبيع.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 38.37 جنيه للشراء و 38.5 جنيه للبيع، والفرنك السويسري حوالي 34.26 جنيه للشراء و 34.38 جنيه للبيع.

وصل سعر الـ100 ين ياباني نحو 22.34 جنيه للشراء و 22.42 جنيه للبيع و اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.39 جنيه للشراء و 4.41 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع و الدينار الكويتي نحو 100.35 جنيه للشراء و 100.7 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

