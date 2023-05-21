الخارجية الروسية: حضور زيلينسكي جعل من قمة مجموعة السبع "عرضا دعائيا"

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، أن "قمة مجموعة الدول السبع في اليابان تحولت الى "عرض دعائي" بعد دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمشاركة فيها.

ورأت الخارجية الروسية، في بيان، أن "قادة دول مجموعة السبع دعوا الى اجتماعهم زعيم نظام كييف الذي يسيطرون عليه وحوّلوا الحدث في هيروشيما الى عرض دعائي".

وصل الرّئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس السبت إلى مدينة هيروشيما باليابان، لحضور قمّة زعماء مجموعة السبع.

وأشار في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا سنعقد اجتماعات مهمّة مع شركاء أوكرانيا وأصدقائها، وسنناقش مسائل الأمن والتّعاون المعزّز لانتصارنا. السّلام سيصبح أقرب اليوم".

وكان قد أعلنت اليابان، الّتي ترأس مجموعة السّبع لهذا العام، في وقت سابق أمس السّبت، الحضور الشّخصي لزيلينسكي في القمة المنعقدة في أوّل مدينة في العالم تتعرّض لهجوم بقنبلة ذريّة.