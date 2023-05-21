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الأحد 21 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

قوى عاملة البرلمان تهنئ الوزير على خروج مصر من قائمة ملاحظات "العمل الدولية" وتوافق على موازنة 2023-2024

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة حسن شحاتة
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أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اليوم الأحد على أن وزارة القوى العاملة مستمرة في تنفيذ خططها ومشاريعها نحو التحول الرقمي،وتطوير أجهزتها للنهوض بمنظومة التدريب المهني،وتفتيش العمل،والتشغيل،والسلامة والصحة المهنية ،وتنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة ،وكذلك تطوير آلياتها لحماية ورعاية عمالها في الداخل والخارج ،وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من "أصحاب أعمال وعمال".

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الأحد ،برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة.

وأوضح الوزير حسن شحاتة لأعضاء اللجنة بعض الاستفسارات والإيضاحات بشأن خطط عمل الوزارة خاصة في الفترة المقبلة ..

وخلال الاجتماع وافقت "لجنة القوى العاملة" ،على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعات كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات،والمركز القومي للسلامة والصحة المهنية ،عن السنة المالية 2023-2024..وبإسم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ،هنأ النائب عادل عبدالفضيل ،وزير القوى العاملة حسن شحاتة على قرار منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ،بعدم إداراج مصر على القائمة الطويلة للملاحظات الدولية في ملف العمل ،والمعروضة على مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف في مطلع شهر يونيه المقبل ،وبالتالي خروجها من قائمة  الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء ،واكد على أن عدم الإدراج يؤكد على أن مصر تراعي وملتزمة بالمعايير الدولية في ملف العمل ،وأن الحكومة تبذل جهودا كبيرة ومتميزة في قضايا العمل ،وتعزيز العلاقات بين أطراف الانتاج الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،كما وجهت" اللجنة "الشكر للوزارة على دورها في تعزيز علاقات العمل ،وانه في الوقت الذي ترعى حقوق العمال المشروعة ،تحرص على علاقات عمل متوزانة ،حفاظا على الاستثمار ،وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية داخل "الجمهورية الجديدة "

وناقشت اللجنة مع ممثلي وزارات القوى العاملة والمالية،والتخطيط و التنمية الاقتصادية، مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والإجتماعية للسنة المالية 2023-2024،  لقطاعات كلاً من ديوان عام وزارة القوى العاملة، ومديريات القوى العاملة بالمحافظات، والمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ..وبحسب بيان ناقش الاجتماع  مستهدفات الوزارة في العام المالي 2023-2024 والتي تتمثل في إستكمال مشروع التحول الرقمي ورقمنة خدمات الوزارة المقدمة للمواطنين، وإستكمال تطوير منظومة التدريب المهني ، ومشروع تطوير جهاز تفتيش العمل ومفتشي السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن مشروع تنمية قدرات ومهارات المرأة العاملة ، وتطوير مكاتب التشغيل والعمل..

وحضر الاجتماع سولاف درويش وكيل اللجنة ، وإيهاب منصور وكيل اللجنة ، وبعض أعضاء اللجنة: النائب أحمد عاشور ، والنائبة إحسان شوقي ، والنائبة ولاء التمامي ، والنائبة ألفت المنزلاوي، والنائبة منيرة الأشقر ...كما حضر الاجتماع ممثلين عن وزارتي المالية،و التخطيط والتنمية الاقتصادية ، ومن وزارة القوى العاملة: إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة ،وحسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي، ورضا العربي المستشار المالي للوزارة ،واحمد معروف مدير عام العلاقات العامة ، ونجوى اسماعيل مدير عام التخطيط ، وإبراهيم على مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية، ونشوى الشبكي مدير عام الإدارة العامة لحسابات العمالة غير المنتظمة، و مصطفى إسماعيل محمد مدير ادارة الموازنة للمركز القومي للسلامة والصحة المهنية ، وهيثم الدهان مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وهنادى محمد حسن مدير ادارة الموازنة بديوان عام الوزارة ، ومحمد صلاح مسئول الاتصال السياسى والشئون البرلمانية، واسلام رافع مسئول الاتصال السياسى والشئون البرلمانية.

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