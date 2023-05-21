الحوار الوطني.. التجمع يطالب بإزالة كل العقبات بين الأحزاب والعمل في وسط الجماهير

وجه عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع الشكر لمن دعا الى الحوار الوطني، ومن لبى الدعوة، مشيرا إلى ان الحياة الحزبية المعاصرة منذ عام 1976، كانت نتيجة حوار حول ورقة اكتوبر والمتغيرات الدولية التي طرحها الرئيس انور السادات، وكانت نتيجة الحوار هو الوصول الى منابر ثم تنظيمات ثم قانون الاحزاب الذي صدر عام 1977.

وأضاف خلال كلمته في الجلسة الأولى للجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «مناقشة جميع قضايا لجنة الأحزاب السياسية»، وتشمل قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، تشكيل واختصاصات لجان الأحزاب، الحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، اجريت الانتخابات عام 76 في شهر اكتوبر بشكل تعددي، لكن رؤية السلطة للحياة الحزبية، وعدم صدق التجربة، جعلت الحياة الحزبية تأخد شكل التنظيم الواحد والدليل على دلك الابقاء على انتخابات رئاسة الجمهورية بنظام الحزب الواحد حتى عام 2005.

وتابع مغاوري: هذا الامر جعل الحياة الحزبية لم تتطور بالشكل اللائق، وطرح عدة مقترحات او روى حول الحياة الحزبية وقانون الاحزاب الواجب والضروري لتنظيم العمل الحزبي، موكدا ان اي عمل يخص المجتمع ومؤسساته لابد ان يحكمه قانون.

وطالب بازالة كافة العقبات التي تحول بين الاحزاب والعمل في وسط الجماهير، ثانيا صياغة عدد من المواد التي تنظم اندماج الاحزاب السياسية وفقا لارادتها الحرة المنفردة، النظر في عودة الدعم المالي المقدم من الدولة وفقا لاشتراطات محددة حتى لا تصبح الاحزاب بابا لسبوبة للحصول على هذا الدعم، رابعا النص بصورة واضحة لا تحتمل اللبس على اعفاء الاحزاب من كافة الرسوم والضرائب المتعلقة بممارستها لانشطاتها، وضع نص قانون ينظم اليات لمدى التزام الاحزاب فيما يتعلق بدوريه انعقاد لجانها.

