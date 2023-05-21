وظائف أكاديمية بالمعهد العالي للخدمة الإجتماعية فى المنصورة

أعلن المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بمدينة طلخا محافظة الدقهلية عن إتاحة فرص عمل لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ممن تتوفر بهم الشروط الواردة بالقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية عن طريق التعيين او النقل او الاعارة.

وأوضح بيان المعهد عن حاجته لتعيين أعضاء هيئة تدريس (أستاذ- أستاذ مساعد- مدرس)، من تتوافر فيهم الشروط وذلك فى التخصصات :"مجال الخدمة الإجتماعية- قسم التخطيط الإجتماعي – قسم خدمة الفرد – خدمة الجماعة-العلوم التأسيسية – تنظيم المجتمع".

وتقدم الطلبات شخصيا بمقر المعهد باسم عميد المعهد خلال اسبوعين من طرح الإعلان مرفقا بكافة المستندان، ولن ينظر الى أي طلبات تقدم قبل او بعد الموعد.