ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات بجنوب البرازيل إلى 126 قتيلا

أفادت وكالة الدفاع المدني البرازيلية بارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة الناجمة عن الهطول الغزير للأمطار في ولاية "ريو جراندي دو سول" بجنوب البلاد إلى 126 قتيلا فيما لايزال العشرات في عداد المفقودين.

وذكرت قناة (سي إن إن) الأمريكية اليوم /السبت/ أن ما يقرب من مليوني شخص تضرروا جراء الفيضانات.. مشيرة إلى أن الأوضاع قد تزداد سوءا مع توقع خبراء الأرصاد هطول المزيد من الأمطار وهبوب رياح قوية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان وزير الرياضة البرازيلي أندريه فوفوكا قد طالب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بتعليق جميع المنافسات الكروية الوطنية بشكل مؤقت بسبب الفيضانات المدمرة في جنوب البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البرازيلية أعلنت أمس عزمها تخصيص 10 مليارات دولار من أجل المساعدة في جهود الإنقاذ وإعادة الإعمار في ولاية "ريو جراندي دو سول" المتضررة جراء الفيضانات.