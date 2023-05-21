رئيس وزراء كندا: مستمرون في دعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر

الأحد 21/مايو/2023 - 12:09 م

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم /الأحد/ إن بلاده ستدعم أوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك، وبقدر ما هو ضروري في أزمتها مع روسيا.

وأضاف ترودو - حسبما نقلت شبكة (سكاي نيوز) - أنه نقل دعم كندا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال لقائهما في اليابان.. موضحا أن بلاده ستواصل أيضا تدريب الجيش الأوكراني كما تقوم منذ عام 2015.

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد عقد اليوم اجتماعا ثنائيا مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع المنعقدة في مدينة هيروشيما.

ويعد هذا اللقاء ضمن سلسلة من الاجتماعات السريعة للرئيس الأوكراني الذي يسعى لتعزيز الدعم الدولي لبلاده قبل الهجوم المضاد المخطط له لطرد القوات الروسية من بلاده.