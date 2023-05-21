مغادرة أولى رحلات حجاج بنجلاديش وماليزيا ضمن مبادرة "طريق مكة" إلى السعودية

الأحد 21/مايو/2023 - 08:56 ص

غادرت أولى رحلات الحجاج المستفيدين من مبادرة (طريق مكة) في بنجلاديش وماليزيا متجهين إلى المملكة العربية السعودية.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد أن المبادرة تهدف إلى إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن من بلدانهم بدءا من إصدار التأشيرة إلكترونيا ومرورا بإنهاء إجراءات الجوازات في مطار بلد المغادرة.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه فور وصول الحجاج يتم نقلهم مباشرة إلى حافلات لايصالهم إلى مقر إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة بمسارات مخصصة، ثم تتولى الجهات الخدمية ايصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

وأضافت أن الاستعدادات في مطار محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة تسير على قدم وساق لاستقبال أولى طلائع ضيوف الرحمن القادمين من ماليزيا عبر مبادرة طريق مكة.